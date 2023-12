Exposition « Une envolée de moineaux » 1, rue d’enfer Larzicourt, 1 novembre 2023, Larzicourt.

Larzicourt Marne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-01 10:00:00

fin : 2024-02-28 18:30:00

Réalisée par Jean-Pierre Surugue, artiste sculpteur, Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. L’espace d’exposition est ouvert au public du lundi au dimanche de 10h00 à 18h30 (fermé le jeudi) et fermé les 25/12/2023 et 1/1/2024.

1, rue d’enfer ATELIER D’ART J.P. SURUGUE

Larzicourt 51290 Marne Grand Est



