Concert de Noël au domaine Schoenheitz 1 rue de Walbach Wihr-au-Val, 13 décembre 2023, Wihr-au-Val.

Wihr-au-Val,Haut-Rhin

Vernissage de l’exposition photographique «Marie-Claude» et concert-audition «Chants et Musiques de Noël» par les élèves de l’Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster, agrémentée d’une dégustation de vins et bredalas..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 19:30:00. EUR.

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



Opening of the photographic exhibition « Marie-Claude » and concert-audition « Christmas songs and music » by the pupils of the Music and Dance School of the Valley of Munster, with a wine and bredalas tasting.

Inauguración de la exposición fotográfica « Marie-Claude » y concierto-audición « Canciones y música de Navidad » a cargo de los alumnos de la Escuela de Música y Danza del Valle de Munster, acompañado de una degustación de vinos y bredalas.

Vernissage der Fotoausstellung « Marie-Claude » und Hörkonzert « Weihnachtslieder und -musik » mit Schülern der Musik- und Tanzschule des Münstertals, begleitet von einer Weinprobe und Bredalas.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster