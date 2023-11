Accords Gourmands de Noël 1 rue de Walbach Wihr-au-Val, 5 décembre 2023, Wihr-au-Val.

Wihr-au-Val,Haut-Rhin

Accords insolites entre une sélection inédite de nos vins et des bouchées gourmandes concoctées par Nicolas Frech, chef de la Table du 12 à Turckheim..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 20:30:00. EUR.

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



Unusual pairings between an original selection of our wines and gourmet appetizers concocted by Nicolas Frech, chef of the Table du 12 in Turckheim.

Maridajes insólitos entre una original selección de nuestros vinos y aperitivos gourmet elaborados por Nicolas Frech, chef de la Table du 12 de Turckheim.

Ungewöhnliche Kombinationen aus einer unveröffentlichten Auswahl unserer Weine und Gourmet-Häppchen, zusammengestellt von Nicolas Frech, Küchenchef des Table du 12 in Turckheim.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster