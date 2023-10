Cocktail insolite chez le Vigneron 1 rue de Walbach Wihr-au-Val, 17 novembre 2023, Wihr-au-Val.

Wihr-au-Val,Haut-Rhin

En clôture des Diners Insolites en Alsace, un cocktail insolite mêlant vins du domaine et bouchées concoctées par le chef Thony BILLON du restaurant Les Grands Arbres..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:00:00. EUR.

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



To round off the Diners Insolites en Alsace series, an unusual cocktail party combining estate wines and appetizers concocted by chef Thony BILLON of Les Grands Arbres restaurant.

Como colofón de los Diners Insolites en Alsacia, un cóctel insólito que combina vinos de la finca y aperitivos elaborados por el chef Thony BILLON, del restaurante Les Grands Arbres.

Zum Abschluss der Diners Insolites im Elsass gibt es einen ungewöhnlichen Cocktail, der die Weine des Weinguts mit Häppchen mischt, die vom Chefkoch Thony BILLON des Restaurants Les Grands Arbres zusammengestellt wurden.

