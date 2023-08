Découverte des vins d’Alsace 1 rue de Walbach Wihr-au-Val, 26 août 2023, Wihr-au-Val.

Wihr-au-Val,Haut-Rhin

Pour cette expérience, vous découvrirez l’histoire de cette vallée et de son vignoble, puis vous visiterez la cave et suivrez toutes les étapes de la vinification, du raisin à la bouteille de vin ! De retour au caveau, vous dégusterez de façon conviviale la mosaïque des cépages alsaciens combinée à l’influence des terroirs..

2023-08-26 fin : 2023-12-24 12:00:00. EUR.

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



For this experience, you will discover the history of this valley and its vineyard, then you will visit the cellar and follow all the steps of the wine making process, from the grape to the bottle of wine! Back at the cellar, you will taste the mosaic of Alsatian grape varieties combined with the influence of the terroirs.

Para esta experiencia, descubrirá la historia de este valle y su viñedo, luego visitará la bodega y seguirá todos los pasos del proceso de elaboración del vino, ¡desde la uva hasta la botella de vino! De vuelta a la bodega, degustará el mosaico de variedades de uva alsacianas combinadas con la influencia de los terruños.

Bei diesem Erlebnis lernen Sie die Geschichte dieses Tals und seiner Weinberge kennen. Anschließend besuchen Sie den Weinkeller und verfolgen alle Schritte der Weinherstellung von der Traube bis zur Weinflasche! Zurück im Weinkeller werden Sie in geselliger Runde das Mosaik der elsässischen Rebsorten in Kombination mit dem Einfluss des Terroirs verkosten.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster