Visite commentée du vignoble, de la cave et dégustation de vins au domaine Schoenheitz 1 rue de Walbach, 13 juillet 2023, Wihr-au-Val.

Wihr-au-Val,Haut-Rhin

Découverte du vignoble suivie de la visite de la cave et dégustation. Une formule originale et conviviale pour découvrir les vins d’Alsace en famille ou entre amis ! Accueil et visite en français et anglais..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 12:30:00. 0 EUR.

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



Discovery of the vineyard followed by a visit to the cellar and tasting. An original and friendly way to discover Alsatian wines with family or friends! Welcome and visit in French and English.

Descubrimiento del viñedo seguido de una visita a la bodega y degustación. Una forma original y agradable de descubrir los vinos alsacianos en familia o entre amigos Bienvenida y visita en francés e inglés.

Entdeckung des Weinbergs mit anschließendem Besuch des Weinkellers und Verkostung. Eine originelle und gesellige Formel, um die elsässischen Weine mit der Familie oder mit Freunden zu entdecken! Empfang und Besichtigung auf Französisch und Englisch.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster