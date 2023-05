Apéro gourmand chez le vigneron indépendant : accords mets et vins inédits 1 rue de Walbach, 30 juin 2023, Wihr-au-Val.

Wihr-au-Val,Haut-Rhin

Une soirée pour échanger, découvrir le métier de vigneron indépendant et déguster des accords mets-vins inédits entre les spécialités de la cuisine du monde et les vins de la cave Schoenheitz. Uniquement sur inscription..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 21:30:00. EUR.

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



An evening to exchange ideas, discover the job of an independent winegrower and taste original food and wine pairings between world cuisine specialties and Schoenheitz wines. Registration required.

Una velada para intercambiar ideas, descubrir la profesión de viticultor independiente y degustar originales maridajes entre especialidades de la cocina mundial y los vinos de la bodega Schoenheitz. Inscripción obligatoria.

Ein Abend, um sich auszutauschen, den Beruf des unabhängigen Winzers zu entdecken und neuartige Wein-Mixe zwischen den Spezialitäten der Weltküche und den Weinen der Kellerei Schoenheitz zu probieren. Nur mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme de la vallée de Munster