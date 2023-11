REPAS – SAINT SYLVESTRE 2024 1 Rue de Volmunster Hottviller, 31 décembre 2023, Hottviller.

Hottviller,Moselle

Venez profiter des derniers moments de 2023 en vous régalant autour d’un bon repas suivi d’une soirée festive!

Au menu :

– buffet,

– entrée (charcuterie du pays, saumon fumé, salade de carotte, cèleri, macédoine de légumes),

– plat (jambon braisé, bourguignon, emincé de volaille, gratin de pommes de terre, spätzle, légumes),

– trio de fromages,

– dessert (forêt noire, île flottante, mousse chocolat, tarte aux fruits)

La soirée sera animée avec le DJ Piloo ainsi que des show laser et des jets de scène à minuit.

Un jeu concours aura également lieu durant la soirée avec un lot à remporter (3 nuitées avec petit-déjeuner dans le Bitcherland)

Réservation au 03 72 29 03 54 ou au 06 88 08 28 73.. Tout public

Dimanche 2023-12-31 18:00:00 fin : 2023-12-31 23:59:00. 64 EUR.

1 Rue de Volmunster

Hottviller 57720 Moselle Grand Est



Come and enjoy the last moments of 2023 with a delicious meal followed by a festive evening!

On the menu :

– buffet,

– starter (local charcuterie, smoked salmon, carrot salad, celery, mixed vegetables),

– main course (braised ham, bourguignon, sliced poultry, potato gratin, spätzle, vegetables),

– trio of cheeses,

– dessert (black forest, floating island, chocolate mousse, fruit tart)

The evening will be enlivened by DJ Piloo, laser shows and stage jets at midnight.

A competition will also be held during the evening, with a prize to be won (3 overnight stays with breakfast in Bitcherland)

To book, call 03 72 29 03 54 or 06 88 08 28 73.

¡Venga a disfrutar de los últimos momentos de 2023 con una deliciosa comida seguida de una velada festiva!

En el menú :

– buffet,

– entrante (charcutería local, salmón ahumado, ensalada de zanahoria, apio, verduras variadas),

– plato principal (jamón estofado, bourguignon, rodajas de pollo, gratinado de patatas, spätzle, verduras),

– trío de quesos,

– postre (selva negra, isla flotante, mousse de chocolate, tarta de frutas)

La velada estará amenizada por DJ Piloo, así como por espectáculos de láser y chorros escénicos a medianoche.

También habrá un concurso durante la velada con premio (3 noches de alojamiento con desayuno en Bitcherland)

Para reservar, llame al 03 72 29 03 54 o al 06 88 08 28 73.

Genießen Sie die letzten Momente des Jahres 2023 bei einem guten Essen und einem anschließenden festlichen Abend!

Auf dem Menüplan:

– buffet,

– vorspeise (lokale Wurstwaren, Räucherlachs, Karottensalat, Sellerie, Gemüsemix),

– hauptgang (geschmorter Schinken, Burgunder, Geflügelgeschnetzeltes, Kartoffelgratin, Spätzle, Gemüse),

– trio aus verschiedenen Käsesorten,

– dessert (Schwarzwälder Kirschtorte, schwimmende Insel, Schokoladenmousse, Obsttorte)

Der Abend wird von DJ Piloo sowie von Lasershows und Bühnenjets um Mitternacht gestaltet.

Während des Abends findet außerdem ein Gewinnspiel statt, bei dem es einen Preis zu gewinnen gibt (3 Übernachtungen mit Frühstück im Bitcherland)

Reservierungen unter 03 72 29 03 54 oder 06 88 08 28 73.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT DU PAYS DE BITCHE