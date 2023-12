Concert : 1 5 1 ! – Réveillon symphonique 1 Rue de Vesle Reims, 31 décembre 2023 20:00, Reims.

Reims,Marne

L’Opéra a 150 ans !

Inaugurons ensemble sa 151e année par un concert joyeux et scintillant, qui explore les répertoires légers que les Rémois ont applaudis dans cette somptueuse salle de spectacle Art Déco qui approche le siècle et fait notre admiration.

L’Opéra de Reims fut depuis toujours un second Paris, proposant avec fierté les derniers succès d’opérette et de comédie musicale de la Capitale, au plus proche de leur création parisienne. Du plaisir

pour tous, à travers un répertoire joyeux, qui virevolte et pétarade, invite à la danse, nous amuse, nous charme par son élégance, sa fraîcheur, sa drôlerie souvent, et son irrépressible énergie – quoi de mieux pour entamer une nouvelle année ?

Alors, donnons-nous rendez-vous pour une soirée pleine d’entrain, constellée de ces joyeuses gourmandises qui ont fait vibrer de plaisir et d’émotion les spectateurs Rémois, de toutes conditions et de toute fortune, dans les décennies qui suivirent la Grande Guerre..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

1 Rue de Vesle Opéra de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



The Opéra turns 150!

Let’s inaugurate its 151st year together with a joyful, sparkling concert, exploring the light-hearted repertoires that the people of Rémois have applauded in this sumptuous Art Deco auditorium, which is approaching the century mark and is much admired by us all.

The Opéra de Reims has always been a second Paris, proudly offering the latest operetta and musical comedy hits from the capital, as close as possible to their Parisian creation. Fun for

for all, through a joyful repertoire that twirls and bubbles, invites us to dance, amuses us, charms us with its elegance, freshness, often droll, and irrepressible energy? what better way to start a new year?

So, let?s get together for a lively evening, studded with the joyful delicacies that thrilled Rémois audiences, from all walks of life and all walks of life, in the decades following the Great War.

La Ópera cumple 150 años

Inauguremos juntos su 151º aniversario con un concierto alegre y chispeante, explorando los repertorios desenfadados que el pueblo de Rémois ha aplaudido en este suntuoso auditorio Art Déco, que se acerca a la centuria y que todos admiramos.

La Ópera de Reims siempre ha sido un segundo París, presentando con orgullo los últimos éxitos de opereta y comedia musical de la capital, lo más cerca posible de su estreno parisino. Placer

para todos, a través de un repertorio alegre que gira y burbujea, invita a bailar, divierte y encanta por su elegancia, su frescura, a menudo su hilaridad y su energía incontenible… ¿qué mejor manera de empezar un nuevo año?

Así pues, reunámonos para una velada animada, salpicada de las alegres delicias que entusiasmaron al público de Rémois, de toda condición y condición, en las décadas posteriores a la Gran Guerra.

Die Oper wird 150 Jahre alt!

Jahr mit einem fröhlichen und glitzernden Konzert ein, das die leichten Repertoires erkundet, die die Einwohner von Rémois in diesem prächtigen Art-Déco-Theater bejubelt haben, das sich dem Jahrhundert nähert und unsere Bewunderung genießt.

Die Opéra de Reims war schon immer ein zweites Paris, das mit Stolz die neuesten Operetten- und Musicalhits aus der Hauptstadt anbietet, und zwar so nah wie möglich an ihrer Pariser Uraufführung. Vergnügen

für alle, durch ein fröhliches Repertoire, das sich dreht und knallt, zum Tanzen einlädt, uns amüsiert, uns mit seiner Eleganz, seiner Frische, seiner Komik oft und seiner unaufhaltsamen Energie bezaubert ? was könnte besser sein, um ein neues Jahr zu beginnen?

Verabreden wir uns also zu einem schwungvollen Abend voller fröhlicher Leckerbissen, die in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg die Zuschauer in Rém, egal welcher Herkunft und welchen Vermögens, vor Freude und Rührung vibrieren ließen.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme du Grand Reims