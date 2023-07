Journées des Plantes et Art du Jardin 1 rue de Tournan Jossigny, 30 septembre 2023, Jossigny.

Jossigny,Seine-et-Marne

Un théâtre de verdure propice à l’accueil de cette fête élégante et privilégiée!

Septième édition des Journées des Plantes & Art du Jardin..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . EUR.

1 rue de Tournan Château de Jossigny

Jossigny 77600 Seine-et-Marne Île-de-France



A theater of greenery ideal for hosting this elegant and privileged event!

Seventh edition of the Journées des Plantes & Art du Jardin.

¡Un teatro de verdor ideal para acoger este evento elegante y privilegiado!

Séptima edición de las Journées des Plantes & Art du Jardin.

Ein grünes Theater, das sich für dieses elegante und privilegierte Fest anbietet!

Siebte Ausgabe der « Journées des Plantes & Art du Jardin ».

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire