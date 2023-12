Rencontre avec Vincent Hulin, journaliste sportif et coureur de l’extrême 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne, 5 avril 2024 20:00, Cenon-sur-Vienne.

Cenon-sur-Vienne,Vienne

Vincent Hulin, journaliste chez France Bleu, est un coureur à pied depuis 2003 et un coureur d’ultra trail depuis 2012. Durant dix ans, il a participé aux plus grands marathons à travers le monde, puis terminé les courses les plus folles : Diagonale des Fous, Ultra Trail Du Mont Blanc, Marathon des Sables, etc..

Son dernier défi ? La Race Across France, un parcours à vélo de 2500 km, lui qui n’avait jamais fait de grosses sorties vélo ni même monté de col !

De défis sportifs en aventures humaines, récit et portrait d’une personnalité haute en couleur et inspirante..

2024-04-05 fin : 2024-04-05 22:00:00. .

1 rue de Touraine Médiathèque de Cenon

Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Vincent Hulin, a journalist with France Bleu, has been a runner since 2003 and an ultra trail runner since 2012. For ten years, he has taken part in the world’s greatest marathons, and completed the craziest races: Diagonale des Fous, Ultra Trail Du Mont Blanc, Marathon des Sables, etc.

His latest challenge? The Race Across France, a 2,500 km bike ride, for someone who had never done any major cycling or even climbed a mountain pass!

From sporting challenges to human adventures, the story and portrait of a colorful and inspiring personality.

Vincent Hulin, periodista de France Bleu, es corredor desde 2003 y corredor de ultra trail desde 2012. Durante diez años, participó en los mayores maratones del mundo, y luego completó las carreras más locas: Diagonale des Fous, Ultra Trail Du Mont Blanc, Marathon des Sables, etc.

¿Su último reto? La Carrera a través de Francia, un recorrido de 2.500 km en bicicleta, ¡a pesar de que nunca había hecho ciclismo de envergadura ni siquiera había subido un puerto de montaña!

De los retos deportivos a las aventuras humanas, ésta es la historia y el retrato de una personalidad pintoresca e inspiradora.

Vincent Hulin, Journalist bei France Bleu, ist seit 2003 Läufer und seit 2012 Ultra-Trail-Läufer. Zehn Jahre lang hat er an den größten Marathonläufen auf der ganzen Welt teilgenommen und dann die verrücktesten Rennen beendet: Diagonale des Fous, Ultra Trail Du Mont Blanc, Marathon des Sables usw..

Seine neueste Herausforderung? Das Race Across France, eine 2500 km lange Radstrecke, und das, obwohl er noch nie große Radtouren unternommen oder gar einen Pass erklommen hatte!

Von sportlichen Herausforderungen bis hin zu menschlichen Abenteuern – die Geschichte und das Porträt einer schillernden und inspirierenden Persönlichkeit.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP