« Mieux bouger pour booster sa santé physique et cérébrale » : atelier-conférence 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne, 22 mars 2024 20:00, Cenon-sur-Vienne.

Cenon-sur-Vienne,Vienne

Geoffroy Boucard, spécialiste de la Faculté des Sciences du Sport de Poitiers, nous apporte des réponses et de nombreux conseils.

Un atelier-conférence pour tous les adultes désireux de prendre soin d’eux..

2024-03-22 fin : 2024-03-22 22:00:00. .

1 rue de Touraine Médiathèque de Cenon

Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Geoffroy Boucard, a specialist from the Poitiers Faculty of Sports Science, provides answers and lots of advice.

A workshop-conference for all adults wishing to take care of themselves.

Geoffroy Boucard, especialista de la Facultad de Ciencias del Deporte de Poitiers, aporta respuestas y muchos consejos.

Una conferencia-taller para todos los adultos que quieran cuidarse.

Geoffroy Boucard, ein Spezialist von der Fakultät für Sportwissenschaften in Poitiers, gibt uns Antworten und zahlreiche Tipps.

Ein Vortrags-Workshop für alle Erwachsenen, die sich um ihre Gesundheit kümmern möchten.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP