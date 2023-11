En attendant Coco 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne, 1 décembre 2023, Cenon-sur-Vienne.

Cenon-sur-Vienne,Vienne

Recette pour un délicieux spectacle de marionnettes à savourer en famille : Dans un grand castelet mouvant, prenez un petit pirate facétieux. Plongez-le dans les bras d’une Belle. Incorporez aussitôt un méchant jaloux, perfide et mesquin. Portez le tout à ébullition. Touillez ferme puis laissez reposer (mais pas trop) jusqu’à ce que… Tout explose !!!

Un spectacle muet mais musical et bruité en direct qui n’est pas sans rappeler l’univers des Tex Avery.

Tout public à partir de 4 ans – sur inscription..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 21:00:00. .

1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Médiathèque Anatole France

Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Recipe for a delicious puppet show to enjoy with the whole family: In a large moving castelet, take a mischievous little pirate. Plunge him into the arms of a Belle. Immediately add a jealous, perfidious and mean-spirited villain. Bring to the boil. Give it a firm stir, then let it stand (but not too long) until? Everything explodes!

A silent show with live music and noise, reminiscent of the Tex Avery universe.

All ages 4 and up – registration required.

Receta para un delicioso espectáculo de marionetas para disfrutar con toda la familia: En un gran castillete móvil, coge a un pequeño pirata travieso. Sumérgelo en los brazos de una Bella. Añade inmediatamente un villano celoso, pérfido y mezquino. Llévalo todo a ebullición. Remuévelo bien y déjalo reposar (pero no demasiado) hasta que.. Todo explote

Un espectáculo mudo con música y sonido en directo, que recuerda al universo Tex Avery.

Abierto a todos los públicos a partir de 4 años – inscripción obligatoria.

Rezept für ein köstliches Puppentheaterstück für die ganze Familie: Nehmen Sie in einem großen, beweglichen Kasettchen einen kleinen, vorwitzigen Piraten. Versenken Sie ihn in die Arme einer Schönen. Fügen Sie sofort einen eifersüchtigen, heimtückischen und kleinkarierten Bösewicht hinzu. Bringen Sie das Ganze zum Kochen. Rühren Sie fest an und lassen Sie alles stehen und liegen (aber nicht zu lange), bis ? Alles explodiert!

Ein stummes, aber musikalisches und live geräuschvolles Spektakel, das an die Welt von Tex Avery erinnert.

Für alle ab 4 Jahren – mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP