CONCOURS DE NOUVELLES 1 rue de Quimper Liverdun, 29 février 2024, Liverdun.

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-02-29

fin : 2024-02-29

L’association « le chant des sons » , en partenariat avec la médiathèque de Liverdun ,organise un concours d’écriture de nouvelles sur le thème de la ville de Liverdun, et à destination des habitants de la CCBP.

De nombreux partenaires de Liverdun se sont associés à cet événement et fourniront les lots qui seront remis aux lauréats lors d’un événement festif au printemps..

0 EUR.

1 rue de Quimper Espace Champagne

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



