LES FEMMES ET L’EVOLUTION DU CODE PENAL 1 rue de Quimper Liverdun, 16 décembre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

De présumées coupables à présumées victimes.

La conférence vise à exposer le traitement réservé aux femmes par le code pénal au cours de son histoire.

Il s’agira d’illustrer, par des exemples concrets, comment, en 200 ans, les dispositions pénales ont successivement fait de la femme une coupable, puis une victime par nature.

Samedi 16 décembre à 16h30 à l’Espace Loisirs Champagne.

Entrée libre.

Par Maud Righetti, docteur en droit privé et sciences criminelles.. Tout public

Samedi 2023-12-16 17:30:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. 0 EUR.

1 rue de Quimper

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



From alleged perpetrators to alleged victims.

The aim of the conference is to explain how the penal code has treated women over the course of its history.

Using concrete examples, it will illustrate how, over 200 years, penal provisions have successively made women into perpetrators, then victims by nature.

Saturday, December 16 at 4.30pm at Espace Loisirs Champagne.

Free admission.

By Maud Righetti, PhD in private law and criminal sciences.

De presuntas autoras a presuntas víctimas.

El objetivo de la conferencia es explicar cómo ha tratado el código penal a las mujeres a lo largo de su historia.

A través de ejemplos concretos, se ilustrará cómo, a lo largo de 200 años, el derecho penal ha convertido sucesivamente a las mujeres en autoras y víctimas por naturaleza.

Sábado 16 de diciembre a las 16.30 h en el Espace Loisirs Champagne.

Entrada gratuita.

A cargo de Maud Righetti, Doctora en Derecho Privado y Ciencias Penales.

Von vermeintlichen Tätern zu vermeintlichen Opfern.

Ziel der Konferenz ist es, die Behandlung von Frauen durch das Strafgesetzbuch im Laufe seiner Geschichte darzulegen.

Anhand konkreter Beispiele soll veranschaulicht werden, wie die strafrechtlichen Bestimmungen im Laufe von 200 Jahren die Frau nacheinander zur Täterin und dann von Natur aus zum Opfer gemacht haben.

Samstag, 16. Dezember um 16:30 Uhr im Espace Loisirs Champagne.

Der Eintritt ist frei.

Von Maud Righetti, Doktorin in Privatrecht und Kriminalwissenschaften.

