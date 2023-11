ANIMATION 6 ESCAPE GAME – VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS AVEC LIMEDIA 1 rue de Quimper Liverdun, 28 novembre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

L’association des Jeux thèmes vous convie à une Enquête mystère à résoudre notamment grâce aux outils numériques. Une façon ludique de vous approprier ce nouvel outil proposé par la communauté de communes.

• 3 sessions à 17h, 18h30 et 20h (environ 45mn de jeu).

• 15 joueurs par session.

• En famille à partir de 7 ans (Au moins un adulte par groupe).

• GRATUIT. Tout public

Mardi 2023-11-28 17:00:00 fin : 2023-11-28 19:15:00. 0 EUR.

1 rue de Quimper

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Jeux thèmes association invites you to take part in a Mystery Investigation using digital tools. A fun way to get to grips with this new tool offered by the communauté de communes.

? 3 sessions at 5 p.m., 6.30 p.m. and 8 p.m. (approx. 45 minutes of play).

? 15 players per session.

? For families aged 7 and over (at least one adult per group).

? FREE

La asociación Jeux thèmes te invita a participar en una Investigación Misteriosa utilizando herramientas digitales. Es una forma divertida de familiarizarse con esta nueva herramienta que ofrece la communauté de communes.

? 3 sesiones a las 17h, 18h30 y 20h (45 minutos de juego aproximadamente).

? 15 jugadores por sesión.

? Para familias a partir de 7 años (al menos un adulto por grupo).

? GRATIS

Die Association des Jeux thèmes lädt Sie zu einer Enquête mystère ein, die Sie vor allem mithilfe digitaler Hilfsmittel lösen können. Eine spielerische Art und Weise, sich dieses neue Werkzeug anzueignen, das von der Gemeindeverwaltung angeboten wird.

? 3 Sitzungen um 17 Uhr, 18:30 Uhr und 20 Uhr (ca. 45 Minuten Spielzeit).

? 15 Spieler pro Sitzung.

? Für Familien ab 7 Jahren (mindestens ein Erwachsener pro Gruppe).

? KOSTENLOS

Mise à jour le 2023-11-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY