QUESTIONS D’EAU 1 rue de Quimper Liverdun, 28 octobre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Il ne se passe pas un jour sans que les médias n’évoquent la perspective de manquer d’eau.

Quelle est la situation à Liverdun ? Notre ressource en eau est-elle pérenne ? Comment parvient-elle jusqu’à notre robinet ? Que deviennent nos eaux usées ? Sur quels paramètres peut-on influer pour maitriser son coup ?

Samedi 28 octobre à 17h30 à l’Espace Loisirs Champagne.

Entrée libre.

Par Guy Claudel, ingénieur retraité.. Tout public

Samedi 2023-10-28 17:30:00 fin : 2023-10-28 20:00:00. 0 EUR.

1 rue de Quimper

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Hardly a day goes by without the media mentioning the prospect of water shortages.

What’s the situation in Liverdun? Is our water resource sustainable? How does it reach our taps? What happens to our wastewater? What parameters can we influence to control our consumption?

Saturday, October 28 at 5:30pm at Espace Loisirs Champagne.

Free admission.

By Guy Claudel, retired engineer.

Apenas pasa un día sin que los medios de comunicación mencionen la perspectiva de escasez de agua.

¿Cuál es la situación en Liverdun? ¿Son sostenibles nuestros recursos hídricos? ¿Cómo llega a nuestros grifos? ¿Qué ocurre con nuestras aguas residuales? ¿En qué parámetros podemos influir para controlar nuestro consumo?

Sábado 28 de octubre a las 17.30 h en el Espace Loisirs Champagne.

Entrada gratuita.

A cargo de Guy Claudel, ingeniero jubilado.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien nicht über die Aussicht auf Wassermangel berichten.

Wie ist die Situation in Liverdun? Ist unsere Wasserressource nachhaltig? Wie gelangt sie in unseren Wasserhahn? Was passiert mit unseren Abwässern? Welche Parameter können wir beeinflussen, um unseren Schlag zu beherrschen?

Samstag, 28. Oktober um 17:30 Uhr im Espace Loisirs Champagne.

Der Eintritt ist frei.

Von Guy Claudel, pensionierter Ingenieur.

