Atelier Storyboard 1 Rue de Provence Graveson Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

GRAVESON Atelier Storyboard 1 Rue de Provence Graveson, 15 novembre 2023, Graveson. Graveson,Bouches-du-Rhône Atelier Storyboard – Création de dessin animé à la médiathèque de Graveson..

2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 . .

1 Rue de Provence Immeuble « Le Verdilhan »

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Storyboard workshop – Cartoon creation at the Graveson media library. Taller de storyboard – Creación de un dibujo animado en la biblioteca multimedia Graveson. Atelier Storyboard – Erstellung eines Zeichentrickfilms in der Mediathek von Graveson. Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, GRAVESON Autres Lieu 1 Rue de Provence Adresse 1 Rue de Provence Immeuble "Le Verdilhan" Médiathèque AGASC Ville Graveson Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 1 Rue de Provence Graveson latitude longitude 43.850513;4.775157

1 Rue de Provence Graveson Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graveson/