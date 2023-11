Portes Ouvertes : La Passerelle 1 Rue de Provence, Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Portes Ouvertes : La Passerelle 1 Rue de Provence, Colomiers Colomiers, 16 novembre 2023, Colomiers. Portes Ouvertes : La Passerelle Jeudi 16 novembre, 15h30 1 Rue de Provence, Colomiers 15h30 : Accueil

15h45 : Visite des locaux, présentation de l’équipe

16h30 : Goûter, moment convivial et de partage

17h30 : Mise à l'honneur du Top 10 des clients particuliers de la Passerelle

Horaires 15h30 – 18h30

Détails sur le lieu:
1 Rue de Provence, Colomiers

