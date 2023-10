MARCHÉ DES MÉTIERS D’ART 1 rue de paris Thionville, 1 décembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Marché des métiers d’art

Exposition et vente de produits artisanaux. Tout public

Vendredi 2023-12-01 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

1 rue de paris Beffroi

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Art and craft market

Exhibition and sale of craft products

Mercado de arte y artesanía

Exposición y venta de productos artesanales

Markt für Kunsthandwerk

Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerksprodukten

Mise à jour le 2023-10-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME