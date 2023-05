EXPOSITION DES GOÛTS ET DES COULEURS 1 Rue de Paris, 29 mai 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Le CEPAL sera honoré et ravi de votre passage à notre exposition de printemps : « Des goûts et des couleurs ».

Cette année les peintres rendront un hommage à Van Gogh, entre autres. Et les artisans d’art se sont attachés à de nouvelles réalisations authentiques. Les poètes susciteront émotion, nostalgie ou amusement. Exposition originale et de qualité qui saura séduire tout un chacun. Venez par curiosité, et laissez-vous tenter !. Tout public

Vendredi 2023-05-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:30:00. 0 EUR.

1 Rue de Paris Beffroi

Thionville 57100 Moselle Grand Est



CEPAL will be honored and delighted to have you at our spring exhibition: « Des goûts et des couleurs ».

This year the painters will pay a tribute to Van Gogh, among others. And the craftsmen will be working on new authentic creations. The poets will arouse emotion, nostalgia or amusement. Original and quality exhibition that will seduce everyone. Come by curiosity, and let yourself be tempted!

Será un honor y un placer para CEPAL que visite nuestra exposición de primavera: « Des goûts et des couleurs ».

Este año, los pintores rendirán homenaje a Van Gogh, entre otros. Y los artesanos trabajarán en nuevas y auténticas creaciones. Los poetas despertarán la emoción, la nostalgia o la diversión. Una exposición original y de calidad que gustará a todos. Venga por curiosidad y déjese tentar

CEPAL wird sich geehrt und erfreut fühlen, wenn Sie unsere Frühjahrsausstellung besuchen: « Des goûts et des couleurs » (Geschmack und Farben).

In diesem Jahr werden die Maler unter anderem Van Gogh huldigen. Und die Kunsthandwerker haben sich neuen, authentischen Kreationen verschrieben. Die Dichter werden Emotionen, Nostalgie oder Belustigung hervorrufen. Eine originelle und qualitativ hochwertige Ausstellung, die jeden begeistern wird. Kommen Sie aus Neugierde und lassen Sie sich verführen!

Mise à jour le 2023-05-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME