Dégustation de bières allemandes pour l’Oktoberfest 1 Rue de Paris Le Havre, 15 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Pour fêter l’Oktoberfest, Bières et Fromages s’associe avec Les Buveuses de Bières pour un atelier dégustation à ‘L’Havrais bière, le 15 octobre de 16h à 18h..

2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

1 Rue de Paris L’Havrais Bière

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



To celebrate Oktoberfest, Bières et Fromages is teaming up with Les Buveuses de Bières for a tasting workshop at ‘L’Havrais bière’, on October 15 from 4pm to 6pm.

Para celebrar el Oktoberfest, Bières et Fromages se asocia con Les Buveuses de Bières para un taller de degustación en « L’Havrais bière », el 15 de octubre de 16:00 a 18:00 horas.

Um das Oktoberfest zu feiern, schließt sich Bières et Fromages mit Les Buveuses de Bières zusammen und veranstaltet am 15. Oktober von 16 bis 18 Uhr einen Verkostungsworkshop im ‘L’Havrais bière’.

Mise à jour le 2023-10-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche