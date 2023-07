Les foulées roses Kochersberg/Ackerland 1 rue de Nordheim Fessenheim-le-Bas, 7 octobre 2023, Fessenheim-le-Bas.

Fessenheim-le-Bas,Bas-Rhin

Dans le cadre d’octobre rose, participez à la course ou marche de 5 km. La totalité des frais d’inscription sera reversée à la ligue contre le cancer du Bas-Rhin..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 20:00:00. EUR.

1 rue de Nordheim

Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est



As part of the pink October event, take part in the 5 km run or walk. The entire registration fee will be donated to the Bas-Rhin cancer league.

Como parte del octubre rosa, participe en la carrera o marcha de 5 km. Todos los gastos de inscripción se donarán a la liga contra el cáncer de Bas-Rhin.

Nehmen Sie im Rahmen des Rosa Oktobers an einem 5 km langen Lauf oder Spaziergang teil. Die gesamte Anmeldegebühr wird an die Krebsliga Niederrhein gespendet.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg