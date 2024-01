Nuits de la lecture > Atelier 1 rue de Mortain Juvigny les Vallées, samedi 20 janvier 2024.

Juvigny les Vallées Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

Atelier corps en musique avec Renaldh et Marie.

Inscription conseillée – petite enfance et familles.

1 rue de Mortain Juvigny-le-Tertre

Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie mediatheque.lerelais@msm-normandie.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT MSM Normandie – BIT Genêts