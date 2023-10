Portes ouvertes au Champagne Yves Jacques 1 rue de Montperthuis Baye, 4 novembre 2023, Baye.

Baye,Marne

A l’occasion de ses portes ouvertes, les samedi 4 et dimanche 5 Novembre 2023, le Champagne Yves JACQUES vous accueille pour la 27ème édition de « RENCONTRE DES TERROIRS » .

Rendez-vous dans leurs caves au 1 Rue de MONTPERTUIS à BAYE pour un week-end gourmand et pétillant!!.

2023-11-04 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

1 rue de Montperthuis Champagne Yves Jacques

Baye 51270 Marne Grand Est



On the occasion of its open house, on Saturday 4th and Sunday 5th November 2023, Champagne Yves JACQUES welcomes you to the 27th edition of « RENCONTRE DES TERROIRS » .

Come to their cellars at 1 Rue de MONTPERTUIS in BAYE for a gourmet, sparkling weekend!

El sábado 4 y el domingo 5 de noviembre de 2023, Champagne Yves JACQUES celebrará la jornada de puertas abiertas de la 27ª edición de « RENCONTRE DES TERROIRS ».

Venga a visitar sus bodegas en el número 1 de la Rue de MONTPERTUIS en BAYE para disfrutar de un fin de semana gourmet y espumoso

Anlässlich des Tags der offenen Tür am Samstag, dem 4. und Sonntag, dem 5. November 2023 empfängt Sie Champagne Yves JACQUES zum 27.

Treffen Sie sich in ihren Kellern in der Rue de MONTPERTUIS 1 in BAYE für ein Wochenende voller Gaumenfreuden und prickelnder Momente!

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne