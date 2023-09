Vide ta chambre 1 Rue de Moncoutant Saint-Germain-de-Longue-Chaume, 24 septembre 2023, Saint-Germain-de-Longue-Chaume.

Saint-Germain-de-Longue-Chaume,Deux-Sèvres

Vêtement adultes, ado, enfants & bébé

Article de puériculture

Jeux & Jouets

1€50 le metre en extérieur et 3€ le mètre en intérieur

Installation à partir de 7h30

Ouverture aux visiteurs de 9h à 17h

Buvette et restauration sur place.

Concours de pétanque à partir de 14h00 – 10€ la doublette (inscription sur place).

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

1 Rue de Moncoutant Salle des fêtes de Saint-Germain-de-Long

Saint-Germain-de-Longue-Chaume 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Clothing for adults, teenagers, children & babies

Childcare items

Games & Toys

1?50 per metre outdoors and 3? per metre indoors

Set-up from 7:30 am

Open to visitors from 9am to 5pm

Refreshments and catering on site.

Petanque competition from 2:00 pm – 10? per double (registration on site)

Ropa para adultos, adolescentes, niños y bebés

Artículos de puericultura

Juegos y juguetes

1,50 por metro en exteriores y 3,50 por metro en interiores

Instalación a partir de las 7.30 h

Abierto a los visitantes de 9.00 a 17.00 horas

Refrescos y catering in situ.

Competición de petanca a partir de las 14h – 10? por doble (inscripción in situ)

Kleidung für Erwachsene, Teenager, Kinder & Babys

Artikel für die Kinderpflege

Spiele & Spielzeug

1?50 pro Meter im Freien und 3? pro Meter in Innenräumen

Aufbau ab 7:30 Uhr

Öffnungszeiten für Besucher von 9:00 bis 17:00 Uhr

Getränke und Speisen vor Ort.

Petanque-Wettbewerb ab 14:00 Uhr – 10? pro Doublette (Anmeldung vor Ort)

Mise à jour le 2023-09-20 par CC Parthenay Gâtine