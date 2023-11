DON DE JOUETS – ZONE DE GRATUITÉ SPÉCIALE MÔMES 1 rue de Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy, 25 novembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

La zone de gratuité spéciale môme se passera à la MJC Lorraine.

Je donne les jouets dont je ne me sers plus ! (peluches, jeux de société, jouets, livres…)

TOUT DOIT ÊTRE PROPRE ET EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

Je prends ce que je veux, même sans avoir déposé de jouet, TOUT EST GRATUIT !

5 JOUETS MAXIMUM PAR PERSONNE

Les dépôts des jouets se feront au secrétariat de la MJC Lorraine :

Le 24 novembre de 10h à 16h30

Le 25 novembre de 10h à 15h

Vêtements et chaussures ne sont pas acceptés.

Les jouets seront triés avant le dépôt.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. 0 EUR.

1 rue de Lorraine

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The free kids’ zone will take place at MJC Lorraine.

I donate the toys I no longer use! (plush toys, board games, toys, books…)

EVERYTHING MUST BE CLEAN AND IN GOOD WORKING ORDER.

I’ll take what I want, even if I haven’t deposited a toy – EVERYTHING IS FREE!

5 TOYS MAXIMUM PER PERSON

Toys can be dropped off at the MJC Lorraine secretariat:

November 24, from 10am to 4:30pm

November 25 from 10am to 3pm

Clothes and shoes are not accepted.

Toys will be sorted before deposit.

La zona infantil gratuita tendrá lugar en el MJC Lorraine.

Dona los juguetes que ya no utilices (peluches, juegos de mesa, juguetes, libros, etc.)

TODO DEBE ESTAR LIMPIO Y EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

Me llevaré lo que quiera, aunque no haya entregado ningún juguete – ¡ES TODO GRATIS!

5 JUGUETES MÁXIMO POR PERSONA

Los juguetes se pueden dejar en la oficina del MJC Lorraine

24 de noviembre de 10h a 16h30

25 de noviembre de 10h a 15h

No se aceptan ropa ni zapatos.

Los juguetes se clasificarán antes de entregarlos.

Die spezielle Gratiszone für Kinder findet im MJC Lorraine statt.

Ich spende Spielzeug, das ich nicht mehr brauche! (Plüschtiere, Gesellschaftsspiele, Spielzeug, Bücher…)

ALLES MUSS SAUBER UND FUNKTIONSTÜCHTIG SEIN.

Ich nehme, was ich will, auch ohne ein Spielzeug abgegeben zu haben, ALLES IST GRATIS!

mAXIMAL 5 SPIELZEUGE PRO PERSON

Die Abgabe der Spielsachen erfolgt im Sekretariat des MJC Lorraine :

Am 24. November von 10:00 bis 16:30 Uhr

Am 25. November von 10 bis 15 Uhr

Kleidung und Schuhe werden nicht angenommen.

Die Spielsachen werden vor der Abgabe sortiert.

Mise à jour le 2023-11-10 par DESTINATION NANCY