JOURNÉE BIODANZA ET PEINTURE EN MOUVEMENT 1 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois, 17 mars 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Laboratoire de créativité reliant la danse, le mouvement et l’expression par la peinture dans un continuum pulsant, explorant le chaos de la création, libérant l’élan vital et l’élan créatif.

La journée se déroulera avec deux temps forts de danse et massages, et des moments de partage..

2024-03-17 fin : 2024-03-17 . EUR.

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



A creative laboratory linking dance, movement and painted expression in a pulsating continuum, exploring the chaos of creation, liberating the vital and creative impulse.

The day will feature two dance and massage highlights, as well as moments of sharing.

Un laboratorio creativo que une la danza, el movimiento y la expresión pintada en un continuo palpitante, explorando el caos de la creación, liberando el impulso vital y creativo.

La jornada contará con dos momentos destacados de danza y masaje, además de varios momentos para compartir.

Kreativitätslabor, das Tanz, Bewegung und Ausdruck durch Malerei in einem pulsierenden Kontinuum verbindet, das Chaos der Schöpfung erforscht und den Lebens- und Schaffensdrang freisetzt.

Der Tag wird mit zwei Höhepunkten aus Tanz und Massagen sowie mit Momenten des Austauschs gestaltet.

