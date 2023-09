JOURNÉE BIODANZA ET MASSAGES 1 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois, 18 février 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Atelier Biodanza et massages, avec Laurent Mori

La BIODANZA est une pratique simple de bien-être et de développement humain, utilisant le mouvement dansé, la musique, et le contact avec les autres..

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . EUR.

1 Rue de l’Occitanie

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



Biodanza and massage workshop, with Laurent Mori

BIODANZA is a simple practice of well-being and human development, using danced movement, music and contact with others.

Taller de biodanza y masaje, con Laurent Mori

BIODANZA es una práctica sencilla para el bienestar y el desarrollo humano, que utiliza el movimiento danzado, la música y el contacto con los demás.

Workshop Biodanza und Massagen, mit Laurent Mori

BIODANZA ist eine einfache Praxis für Wohlbefinden und menschliche Entwicklung, die tänzerische Bewegung, Musik und den Kontakt mit anderen Menschen nutzt.

