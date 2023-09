FILM DOCUMENTAIRE « CROQUANTES » 1 rue de l’occitanie Félines-Minervois, 1 octobre 2023, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Diffusion du film documentaire « Croquantes » de Tesslye Lopez et Isabelle Mandin. A l’issue de la projection, échanges avec les réalisatrices et rencontre avec nos agricultrices et dégustation de leurs produits..

2023-10-01 17:00:00 fin : 2023-10-01 21:30:00. .

1 rue de l’occitanie

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



Screening of the documentary film « Croquantes » by Tesslye Lopez and Isabelle Mandin. After the screening, chat with the filmmakers and meet our farmers and taste their products.

Proyección del documental « Croquantes » de Tesslye Lopez e Isabelle Mandin. Tras la proyección, charle con las cineastas y conozca a nuestros agricultores y deguste sus productos.

Ausstrahlung des Dokumentarfilms « Croquantes » von Tesslye Lopez und Isabelle Mandin. Im Anschluss an die Vorführung Austausch mit den Regisseurinnen und Treffen mit unseren Landwirtinnen und Verkostung ihrer Produkte.

