Concert du Terkabrass 1 rue de l’Huilerie Turckheim, 24 mars 2024, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Ensemble cuivres et percussions membres de l’Harmonie Echo de Turckheim sous la direction de Caroline Fussner. Répertoire musical, profane, baroque, classique, jazz, musique contemporaine….

2024-03-24 fin : 2024-03-24 18:30:00. 0 EUR.

1 rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Brass and percussion ensemble members of the Harmonie Echo de Turckheim under the direction of Caroline Fussner. Musical repertoire, secular, baroque, classical, jazz, contemporary music…

Conjunto de metales y percusión, miembros de la Harmonie Echo de Turckheim, dirigidos por Caroline Fussner. Repertorio musical, secular, barroco, clásico, jazz, música contemporánea…

Blechbläser- und Perkussionsensemble Mitglieder der Harmonie Echo de Turckheim unter der Leitung von Caroline Fussner. Musikalisches Repertoire, weltlich, Barock, Klassik, Jazz, zeitgenössische Musik…

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de tourisme de Colmar