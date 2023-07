FORUM DES ASSOCIATIONS 1, Rue de l’Hôtel de ville Luçon, 9 septembre 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

Venez choisir votre activité !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

1, Rue de l’Hôtel de ville Jardin Dumaine

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



Come and choose your activity!

¡Ven y elige tu actividad!

Komm und wähle deine Aktivität!

Mise à jour le 2023-07-19 par Vendée Expansion