LE FESTIVAL DU JEU ET RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 1, Rue de l’Hôtel de Ville Luçon, 4 juin 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

Cette année, le jeu et musique sont à l’honneur dans le cadre bucolique du Jardin Dumaine.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

1, Rue de l’Hôtel de Ville Jardin Dumaine

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



This year, games and music are in the spotlight in the bucolic setting of the Jardin Dumaine

Este año, los juegos y la música serán los protagonistas en el bucólico entorno del Jardín Dumaine

Dieses Jahr stehen Spiel und Musik im Mittelpunkt, in der idyllischen Umgebung des Jardin Dumaine

Mise à jour le 2023-05-24 par Vendée Expansion