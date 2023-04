CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES – LUÇON 1 rue de l’Hôtel de Ville Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES – LUÇON 1 rue de l’Hôtel de Ville, 9 avril 2023, Luçon. Un très beau moment familial….

2023-04-09 à ; fin : 2023-04-09 . .

1 rue de l’Hôtel de Ville Jardin Dumaine

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



A very nice family moment… Un momento familiar muy bonito… Ein sehr schöner Familienmoment… Mise à jour le 2023-03-10 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu 1 rue de l'Hôtel de Ville Adresse 1 rue de l'Hôtel de Ville Jardin Dumaine Ville Luçon Departement Vendée Lieu Ville 1 rue de l'Hôtel de Ville Luçon

1 rue de l'Hôtel de Ville Luçon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon/

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES – LUÇON 1 rue de l’Hôtel de Ville 2023-04-09 was last modified: by CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES – LUÇON 1 rue de l’Hôtel de Ville 1 rue de l'Hôtel de Ville 9 avril 2023 1 rue de l'Hôtel de Ville Luçon

Luçon Vendée