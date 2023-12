Lecture de contes de Noël 1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch Catégories d’Évènement: Altkirch

Haut-Rhin Lecture de contes de Noël 1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch, 28 décembre 2023, Altkirch. Altkirch Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:30:00

fin : 2023-12-28 Lecture de conte de Noel ouvert à tous au sein du cadre chaleureux du musée sundgauvien

Places limitées – Inscription obligatoire au 03 89 40 01 94 ou musee@mairie-altkirch.

Lecture de conte de Noel ouvert à tous au sein du cadre chaleureux du musée sundgauvien

Places limitées – Inscription obligatoire au 03 89 40 01 94 ou musee@mairie-altkirch

Lecture de conte de Noel, ouvert à tous, au sein du cadre chaleureux du musée sundgauvien 0 EUR.

1 rue de l’Hôtel de Ville

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme du Sundgau Détails Catégories d’Évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Code postal 68130 Lieu 1 rue de l'Hôtel de Ville Adresse 1 rue de l'Hôtel de Ville Ville Altkirch Departement Haut-Rhin Lieu Ville 1 rue de l'Hôtel de Ville Altkirch Latitude 47.623213 Longitude 7.2375113 latitude longitude 47.623213;7.2375113

1 rue de l'Hôtel de Ville Altkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altkirch/