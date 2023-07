Atelier impression sur étoffe 1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch, 21 juillet 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Merci d’apporter votre tissu (coton, lin) : mouchoir, torchon, t-shirt, etc. Tout public à partir de 8 ans..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 16:30:00. EUR.

1 rue de l’Hôtel de Ville

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Please bring your own fabric (cotton, linen): handkerchief, tea towel, t-shirt, etc. Suitable for all ages 8 and up.

Por favor, traiga su propia tela (algodón, lino): pañuelo, trapo de cocina, camiseta, etc. Apto para mayores de 8 años.

Bitte bringen Sie Ihren Stoff (Baumwolle, Leinen) mit: Taschentuch, Geschirrtuch, T-Shirt, etc. Für alle ab 8 Jahren.

