SOIRÉE LOUP GAROU ET CIE ! 1 Rue de l’Hôpital Fontès Catégories d’Évènement: Fontès

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 17:30:00

On a tous rêvé de se retrouver dans la peau d’un autre personnage… Alors, plongez dans l’univers d’une sélection de jeux de société à rôle caché. Ceux-ci permettent à chaque jouer de jouer un rôle secret, attribué en début de partie. Les participants doivent alors s’allier, bluffer ou encore tromper les autres joueurs pour atteindre leur objectif personnel, tout en évitant de se faire démasquer. Il existe de nombreux jeux à rôle caché, tel que Les Loups-Garous de Thiercelieux, Time Bomb, Resistance… À partir de 8 ans.

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie

