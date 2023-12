ATELIER ÉCRITURE ENFANTS 1 Rue de l’Hôpital Fontès Catégories d’Évènement: Fontès

Hérault ATELIER ÉCRITURE ENFANTS 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 13 janvier 2024, Fontès. Fontès Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:30:00

fin : 2024-01-13 Ici, pas de correction, ni d’évaluation ! À partir d’un jeu de société, de collages, de dessins ou d’une consigne simple et ludique, le but est de laisser libre cours à son imagination pour inventer une histoire. À partir de 7 ans.

Gratuit..

Ici, pas de correction, ni d’évaluation ! À partir d’un jeu de société, de collages, de dessins ou d’une consigne simple et ludique, le but est de laisser libre cours à son imagination pour inventer une histoire. À partir de 7 ans.

Gratuit.

Ici, pas de correction, ni d’évaluation ! À partir d’un jeu de société, de collages, de dessins ou d’une consigne simple et ludique, le but est de laisser libre cours à son imagination pour inventer une histoire. À partir de 7 ans.

Gratuit. .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27 par OT DU CLERMONTAIS Détails Catégories d’Évènement: Fontès, Hérault Autres Code postal 34320 Lieu 1 Rue de l'Hôpital Adresse 1 Rue de l'Hôpital Ville Fontès Departement Hérault Lieu Ville 1 Rue de l'Hôpital Fontès Latitude 43.53983 Longitude 3.37927 latitude longitude 43.53983;3.37927

1 Rue de l'Hôpital Fontès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontes/