fin : 2024-01-09 L’équipe de la médiathèque ou un adhérent proposent un titre ou un auteur. Après une lecture en commun, partagez vos avis. Un moment convivial pour se rencontrer, échanger et faire de belles découvertes littéraires ! Public ado / adulte.

Gratuit..

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie

