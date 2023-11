CONTES DE NOËL 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 13 décembre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Les cadeaux sont au centre de la fête de noël, mais ceux-ci sont-ils toujours matériels ?

En attendant noël, laissez-vous embarquer avec la comédienne Églantine Jouve, d’histoires en histoires, le long des chemins enneigés jusque très loin au cœur de la forêt, là où le moindre flocon de neige détient son lot de mystères et témoigne de la perfection des petites choses..

2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



Christmas is all about presents, but are they always material?

While you wait for Christmas, let actress Églantine Jouve take you on a journey from story to story, along snowy paths and deep into the forest, where the smallest snowflake holds its own mysteries and bears witness to the perfection of little things.

En Navidad todo son regalos, pero ¿son siempre materiales?

Mientras espera la Navidad, acompañe a la actriz Églantine Jouve en un viaje de cuento en cuento, por senderos nevados y adentrándose en el bosque, donde el más pequeño copo de nieve encierra su parte de misterio y es testigo de la perfección de las pequeñas cosas.

Geschenke stehen im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes, aber sind diese auch immer materiell?

Während Sie auf Weihnachten warten, lassen Sie sich mit der Schauspielerin Églantine Jouve von Geschichte zu Geschichte treiben, entlang verschneiter Wege bis tief in den Wald hinein, wo die kleinste Schneeflocke ihre Geheimnisse birgt und von der Perfektion der kleinen Dinge zeugt.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS