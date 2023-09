CINÉMA 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 1 décembre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Pour un après-midi, la médiathèque se transforme en salle de cinéma !

Diffusion d’un documentaire sur l’écriture – Épisode 3 sur 3..

2023-12-01 15:00:00 fin : 2023-12-01 . .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



For one afternoon, the mediatheque is transformed into a cinema!

Screening of a documentary on writing – Episode 3 of 3.

Durante una tarde, ¡la biblioteca multimedia se transforma en una sala de cine!

Proyección de un documental sobre la escritura – Episodio 3 de 3.

Für einen Nachmittag verwandelt sich die Mediathek in einen Kinosaal!

Ausstrahlung eines Dokumentarfilms über das Schreiben – Episode 3 von 3.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS