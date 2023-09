ET SI ON ÉCRIVAIT LE BONHEUR ? 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 29 novembre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

À vos stylos ! À partir de l’album Chaque heure de bonheur, les enfants piocheront des idées pour écrire leur recette personnelle du bonheur. Sourire et bonne humeur garantis !

Durant cet atelier, l’autrice en profitera pour vous lire quelques-unes de ses histoires.

À partir de 7 ans. Sur inscription – Gratuit.

2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 16:00:00. .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



Get your pens ready! Using the album Chaque heure de bonheur as a starting point, children will pick out ideas to write their own personal recipe for happiness. Smiles and good humor guaranteed!

During the workshop, the author will take the opportunity to read you some of her stories.

Ages 7 and up. Registration required ? Free

¡Prepara tus bolígrafos! Tomando como punto de partida el álbum Chaque heure de bonheur, los niños escogerán ideas para escribir su propia receta personal para la felicidad. Sonrisas y buen humor garantizados

Durante el taller, la autora leerá algunos de sus cuentos.

A partir de 7 años. Inscripción obligatoria ? Gratis

An die Stifte! Ausgehend von dem Album Jede Stunde voller Glück können die Kinder Ideen für ihr persönliches Glücksrezept sammeln. Ein Lächeln und gute Laune sind garantiert!

Während des Workshops wird die Autorin einige ihrer Geschichten vorlesen.

Ab 7 Jahren. Nach Anmeldung ? Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU CLERMONTAIS