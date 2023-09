L’ÉROSION 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 17 novembre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Lecture théâtralisée. Un road-récit de Charles Éric Petit.

L’histoire d’un homme qui perd le même jour son emploi, son logis et sa qualité de père biologique, puis qui se surprend à quitter la ville et à marcher vers la mer. En chemin, il rencontrera d’autres gens comme lui, libres de leur temps de vie.

Public Ado / Adulte – Gratuit..

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 . .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



Dramatized reading. A road-narrative by Charles Éric Petit.

The story of a man who, on the same day, loses his job, his home and his status as biological father, then finds himself leaving the city and walking to the sea. Along the way, he meets other people like himself, free to live their own lives.

Public Teen / Adult – Free.

Lectura dramatizada. Una narración de carretera de Charles Éric Petit.

La historia de un hombre que, el mismo día, pierde su trabajo, su casa y su condición de padre biológico, y se encuentra abandonando la ciudad y caminando hacia el mar. Por el camino, conoce a otras personas como él, libres de vivir sus vidas como les plazca.

Adolescentes / Adultos – Gratis.

Eine szenische Lesung. Eine Road-Story von Charles Éric Petit.

Die Geschichte eines Mannes, der am selben Tag seinen Job, seine Wohnung und seinen Status als biologischer Vater verliert und sich dann dabei ertappt, die Stadt zu verlassen und zum Meer zu laufen. Unterwegs trifft er auf andere Menschen wie ihn, die frei in ihrer Lebenszeit sind.

Jugendliche/Erwachsene – Kostenlos.

