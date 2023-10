LECTURE-CONCERT L’ÉROSION 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 17 novembre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Tout s’effondre dans la vie d’un homme qui voit son quotidien bouleversé de fond en comble. Drôle et poétique, l’abandon de ses repères l’emmène vers la mer.

Alex Selmane raconte cette érosion, cette échappée belle, cet échappement d’une vie subie en parfaite osmose avec l’univers sonore du poly-instrumentiste

Eric Guennou.

Ce texte de Charles-Eric Petit, est étincelant d’intelligence..

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 20:00:00. .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



Everything collapses in the life of a man whose daily routine is turned upside down. Funny and poetic, the abandonment of his landmarks leads him to the sea.

Alex Selmane recounts this erosion, this beautiful escape, this escape from a life suffered in perfect osmosis with the sound universe of poly-instrumentalist

Eric Guennou.

Charles-Eric Petit?s text is sparkling with intelligence.

Todo se derrumba en la vida de un hombre cuya rutina diaria da un vuelco. Divertido y poético, el abandono de sus puntos de referencia le conduce al mar.

Alex Selmane relata esta erosión, esta bella evasión, esta huida de una vida sufrida en perfecta ósmosis con el universo sonoro del poliinstrumentista

Eric Guennou.

El texto de Charles-Eric Petit rebosa inteligencia.

Alles bricht im Leben eines Mannes zusammen, dessen Alltag von Grund auf verändert wird. Lustig und poetisch: Der Verlust seiner Orientierungspunkte führt ihn ans Meer.

Alex Selmane erzählt von dieser Erosion, dieser schönen Flucht, diesem Ausbruch aus einem erduldeten Leben in perfekter Osmose mit der Klangwelt des Polyinstrumentalisten

Eric Guennou.

Der Text von Charles-Eric Petit ist funkelnd intelligent.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU CLERMONTAIS