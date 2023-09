RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 31 octobre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Un club de lecture pour découvrir de nouveaux auteurs, et échanger ses impressions

Un club dynamique avec un cercle de lecteurs fidèles et désireux de partager leurs impressions et leurs conseils de lecture.

Prochain livre à découvrir : De pierre et d’os, de Bérangère Cournut.

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



A book club to discover new authors and exchange impressions

A dynamic club with a circle of loyal readers who are eager to share their impressions and reading tips.

Next book to discover : De pierre et d’os, by Bérangère Cournut

Un club de lectura para descubrir nuevos autores e intercambiar impresiones

Un club dinámico con un círculo de lectores fieles deseosos de compartir sus impresiones y consejos de lectura.

Próximo libro por descubrir : De pierre et d’os, de Bérangère Cournut

Ein Leseclub, um neue Autoren zu entdecken und sich auszutauschen

Ein dynamischer Club mit einem Kreis von treuen Lesern, die ihre Eindrücke und Lesetipps gerne mit anderen teilen möchten.

Nächstes Buch, das es zu entdecken gilt : De pierre et d’os, von Bérangère Cournut

