ATELIER D’ÉCRITURE ADULTES 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 21 octobre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

À partir d’une consigne simple et ludique, laissez-vous guider par votre plume et votre imagination !.

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-21 . .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



Using a simple, fun set of instructions, let your pen and your imagination be your guide!

Con unas sencillas y divertidas instrucciones, ¡déjate guiar por tu bolígrafo y tu imaginación!

Ausgehend von einer einfachen und spielerischen Vorgabe, lassen Sie sich von Ihrer Feder und Ihrer Fantasie leiten!

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS