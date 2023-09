ESACAPE GAME HARRY POTTER 1 Rue de l’Hôpital Fontès, 11 octobre 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

L’escape game Harry Potter est de retour !

Viens avec tes amis et tes parents déjouer les énigmes… Rassure-toi, tu peux participer même si tu ne connais pas l’univers d’Harry Potter !

5 session de 45 minutes – À partir de 8 ans..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



The Harry Potter escape game is back!

Come with your friends and parents to solve the riddles… Don’t worry, you can take part even if you’re not familiar with the Harry Potter universe!

5 sessions of 45 minutes – From age 8.

¡Vuelve el juego de escape de Harry Potter!

Ven con tus amigos y tus padres a resolver los enigmas… No te preocupes, ¡puedes participar aunque no conozcas el mundo de Harry Potter!

5 sesiones de 45 minutos – A partir de 8 años.

Das Harry-Potter-Escape-Game ist wieder da!

Komm mit deinen Freunden und Eltern, um die Rätsel zu lösen… Keine Sorge, du kannst auch teilnehmen, wenn du die Welt von Harry Potter nicht kennst!

5 Sitzungen à 45 Minuten – Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS