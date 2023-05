UNE JOURNÉE CHEZ MIREILLE LA PETITE ABEILLE 1 Rue de l’Hôpital, 3 juin 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Installés confortablement au milieu du décor, tantôt spectateurs auditeurs, tantôt acteurs, les enfants découvrent un Yogi Conte Musical, tandis que l’animatrice raconte et chante l’histoire en direct. Ils sont alors amenés à l’illustrer corporellement avec des postures de Yoga, à chanter, à se relaxer, à se concentrer et à rêver..

2023-06-03 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-03 12:00:00. .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie



Comfortably seated in the middle of the set, sometimes spectators, sometimes actors, children discover a Yogi Conte Musical, while the animator narrates and sings the story live. They are then encouraged to illustrate the story physically with yoga postures, singing, relaxing, concentrating and dreaming.

Cómodamente sentados en medio del plató, a veces espectadores, a veces actores, los niños descubren un Cuento Musical Yogui, mientras el presentador narra y canta la historia en directo. Después se les anima a ilustrar la historia con posturas de yoga, cantando, relajándose, concentrándose y soñando.

Die Kinder sitzen bequem in der Mitte des Bühnenbildes, mal als zuhörende Zuschauer, mal als Schauspieler, und entdecken ein Yogi-Musical-Märchen, während die Moderatorin die Geschichte live erzählt und singt. Dann werden sie dazu angehalten, die Geschichte körperlich mit Yogahaltungen zu veranschaulichen, zu singen, sich zu entspannen, zu konzentrieren und zu träumen.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT DU CLERMONTAIS