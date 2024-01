Les concerts du Celtic Pub 1 rue de l’Harmonie Tarbes, jeudi 11 janvier 2024.

Celtic PuB Is Not a PuB, what else then ? Il sera ce que vous voudrez qu’il soit.

Être à Tarbes et rater le CeltiCPuB, c’est comme aller à Jericho et rater le mur, au Vatican et rater le Pape, ou encore à Dallas et rater J.F.K : c’est complètement aberrant !

Pas moins de 200 concerts par an, des musiques de tous styles, des groupes émergeants ou bien confirmés, des stars locales aussi bien que des crooners new-yorkais, vous trouverez forcément ce qu’il vous faut au Celtic Pub, which is not just a pub.

Ouvert du mardi au samedi de 17h à 2h

CONCERTS DU MOIS DE JANVIER

Jeu 11 : Ultraphauna 20h

Sam 13 : Conférence Claude Pla 16h

Mer 17 : Palimpol 14h30

Jeu 18 : Concert classique 20h

Ven 19 : Hulm 20h

Sam 20 : Be Gore : Tentation + Zoldier Noise 20h

Dim 21 : NotabanD au Chantier à Loubajac 16h

Mar 23 : Tchatchade 20h

Mer 24 : Micro mots 20h

Jeu 25 : Marie Baxerres

Ven 26 : Golden seagulls + Rosa canine 20h

Sam 27 : Way for nothing 20h

Dim 30 : Cantera 20h

Lun 31 : Le C.c.c 20h

> Plus d’infos sur les événements : site internet ou page facebook ou par mail

