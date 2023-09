Les concerts du Celtic Pub 1 rue de l’Harmonie Tarbes, 3 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le Celtic Pub vous propose des concerts de groupes éclectiques, des concerts acoustiques, concerts électriques, concerts lctriques, concerts de musiques actuelles… De quoi développer ses goûts musicaux sans modération…

Le Celtic Pub : Un bar à bière, un bar concert, un Pub ?

En tous cas un bel endroit de Tarbes où l’on peut écouter de la vraie musique tout en sirotant un verre aux effluves diverses et délicieuses.

Ouvert du mardi au samedi de 17h à 2h

Concerts : du mardi au samedi ( selon la programmation ) entre 20h et 22h

CONCERTS DU MOIS D’OCTOBRE

Mar 3 : Jam Session du Conservatoire H. Duparc 20h

Mer 4 : Damage case 20h

Jeu 5 : Somilutz 20h

Ven 6 : Grolurg/soen 20h + Feu au lac 21h

Sam 7 : Ciguena + Pipis Farlouz 20h

Mar 10 : Broken mirror 20h

Mer 11 : Alla alkateb 20h

Jeu 12 : Le baron 20h

Vend 13 : Ech! + Roboy 20h

Sam 14 : Red Money 21h + Maragda 22h

Jeu 19 : Skaone 20h30

Vend 20 : Milk th 20h

Sam 21 : Rek 20h + Všetuly Sfinx 21h + Underground Therapy 22h

Mer 25 : Le C.C.C. 20h

Jeu 26 : Vavang

Ven 27 : Martti Mäkkelä / Folk noir 20h + Mamakila 21h

Sam 28 : Be Gore : La Peste + Nasty Surgeons 20h

Mar 31 : Joseph lazar 20h

2023-10-03 fin : 2023-10-31 . EUR.

1 rue de l’Harmonie TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Celtic Pub offers concerts by eclectic groups, acoustic concerts, electric concerts, lctric concerts, contemporary music concerts… Enough to develop your musical tastes without moderation…

Le Celtic Pub: A beer bar, a concert bar, a pub?

In any case, a beautiful place in Tarbes where you can listen to real music while sipping a deliciously aromatic drink.

Open Tuesday to Saturday, 5 p.m. to 2 a.m

Concerts: Tuesday to Saturday (depending on programming) 8-10pm

OCTOBER CONCERTS

Tue 3: Conservatoire H. Duparc 8pm

Wed 4: Damage case 8pm

Thu 5: Somilutz 8pm

Fri 6: Grolurg/soen 8pm + Feu au lac 9pm

Sat 7: Ciguena + Pipis Farlouz 20h

Tue 10 : Broken mirror 20h

Wed 11 : Alla alkateb 8pm

Thu 12 : Le baron 20h

Fri 13 : Ech! + Roboy 20h

Sat 14 : Red Money 9pm + Maragda 10pm

Thu 19: Skaone 8:30pm

Fri 20 : Milk th 8pm

Sat 21: Rek 8pm + V?etuly Sfinx 9pm + Underground Therapy 10pm

Wed 25 : Le C.C.C. 8pm

Thu 26: Vavang

Fri 27: Martti Mäkkelä / Folk noir 8pm + Mamakila 9pm

Sat 28: Be Gore : La Peste + Nasty Surgeons 8pm

Tue 31: Joseph Lazar 8pm

> More info on events: website or facebook page or by mail

El Celtic Pub ofrece conciertos de grupos eclécticos, conciertos acústicos, conciertos eléctricos, conciertos lctricos, conciertos de música contemporánea… Para que pueda desarrollar sus gustos musicales sin moderación…

El Pub Celta: ¿una cervecería, un bar de conciertos, un pub?

En cualquier caso, es un lugar estupendo en Tarbes donde podrá escuchar música de verdad mientras saborea una bebida deliciosamente aromática.

Abierto de martes a sábado de 17.00 a 2.00 h

Conciertos: de martes a sábado (según el programa) entre las 20:00 y las 22:00 h

CONCIERTOS DE OCTUBRE

Mar 3: Jam Session en el Conservatorio H. Duparc 20.00 h

Mier 4: Damage case 20.00 h

Jue 5: Somilutz 20:00 h

Vie 6: Grolurg/soen 20:00 h + Feu au lac 21:00 h

Sáb 7: Ciguena + Pipis Farlouz 20.00 h

Mar 10: Broken mirror 20:00

Mié 11 : Alla alkateb 20h

Jue 12 : Le baron 20h

Vie 13: Ech! + Roboy 20h

Sab 14 : Red Money 21h + Maragda 22h

Jue 19 : Skaone 20h30

Vie 20 : Milk th 20h

Sab 21: Rek 20h + V?etuly Sfinx 21h + Underground Therapy 22h

Mier 25: Le C.C.C. 20:00 h

Jue 26: Vavang

Vie 27: Martti Mäkkelä / Folk noir 20:00 h + Mamakila 21:00 h

Sábado 28: Be Gore : La Peste + Nasty Surgeons 20.00 h

Mar 31: Joseph Lazar 20:00

> Más información sobre eventos: sitio web o página de facebook o por correo electrónico

Der Celtic Pub bietet Ihnen Konzerte von eklektischen Gruppen, akustische Konzerte, elektrische Konzerte, elektrische Konzerte, Konzerte mit aktueller Musik… So können Sie Ihren Musikgeschmack ohne Mäßigung entwickeln…

Der Celtic Pub: Eine Bierbar, eine Konzertbar, ein Pub?

Auf jeden Fall ein schöner Ort in Tarbes, an dem man echte Musik hören und gleichzeitig an einem Glas mit verschiedenen und köstlichen Düften nippen kann.

Geöffnet von Dienstag bis Samstag von 17 Uhr bis 2 Uhr

Konzerte: von Dienstag bis Samstag ( je nach Programm ) zwischen 20 und 22 Uhr

KONZERTE IM OKTOBER

Di 3: Jam Session des Konservatoriums H. Duparc 20h

Mi 4: Damage case 20h

Do 5: Somilutz 20h

Fr 6: Grolurg/soen 20h + Feuer am See 21h

Sa 7: Ciguena + Pipis Farlouz 20h

Di 10: Broken mirror 20h

Mi 11: Alla alkateb 20h

Do 12: Der Baron 20h

Fr 13: Ech! + Roboy 20h

Sa 14: Red Money 21h + Maragda 22h

Do 19: Skaone 20:30

Fr 20: Milk th 20h

Sa 21 : Rek 20h + V?etuly Sfinx 21h + Underground Therapy 22h

Mi 25: Le C.C.C. 20h

Do 26: Vavang

Fr 27: Martti Mäkkelä / Schwarzer Folk 20h + Mamakila 21h

Sa 28: Be Gore: Die Pest + Nasty Surgeons 20h

Di 31: Joseph lazar 20h

> Weitere Infos zu den Veranstaltungen: Website oder Facebook-Seite oder per Mail

